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أخبار العالم

مجهول يضرم النار في منزل وسيارة مواطن سعودي بجدة.. تفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
مجهولون يضرمون النار
مجهولون يضرمون النار في منزل وسيارة مواطن سعودي
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سعيد العربي
واصل مجهولون، ملاحقة مواطن في حي الأجواد شمال جدة، تارة بإحراق سيارته، وتارة بإحراق عداد الكهرباء.

وذكر شهود عيان أن مجهولا أضرم النار، اليوم، في عداد كهرباء منزل أحد المواطنين بحي الأجواد شمال شرق جدة، بعد أن أشعل النار في إحدى سياراته قبل يومين وأدى لإتلافها بالكامل.

كما تعرض منزل المواطن لمحاولة إشعال النار في المنزل بالكامل، إلا أن الجاني لم يتمكن من ذلك بعد ملاحظة المارة له وهو يقوم بتنفيذ عمليته، ومبادرتهم بإخماد النار قبل أن تصل فرق الدفاع المدني.

وناشد المواطن، الجهات المختصة، بإلقاء القبض على المتسبب في هذا الجرم، حيث تعد هذه هي المحاولة الثالثة للاعتداء عليه؛ بعد أن تعرضوا له قبل أسبوعين بإحراق مركبتين.

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت الحادثة، قبل أن يعود المعتدي هذا الأسبوع مجددا ويحرق إحدى السيارات بشكل كامل ومعها عداد الكهرباء.
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