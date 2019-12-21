شاهد.. آخر استعدادات ديروط لمواجهة الالمونيوم في القسم الثانى

واصل الفريق الأول بنادي ديروط استعداداته لمواجهة فريق الألومنيوم في اطار الاسبوع ما قبل الأخير من الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



ويستعد لاعبي فريق ديروط بقوة لمواجهة الألومنيوم بالجولة العاشرة سعيا لتحسين أوضاع الفريق في جدول المسابقة والخروج من شبح الهبوط .



يذكر أن فريق ديروط يدخل اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعد سلسلة هزائم وفقد للنقاط عانى منها جمهور ديروط ، بينما فريق الألومنيوم يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة .



ونجح مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح في التعاقد مع ياسر عبدالعليم ، لتولي مهمة تدريب الفريق ضمن منافسات القسم الثاني خلفا لحمادة رسلان الذي تم فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي عقب الخسارة من الإعلاميين بالجولة التاسعة .



وشهد الجهاز الفنى الجديد لنادى ديروط عوده ابنائه وهم المدير الفنى ياسر عبدالعليم ، والدكتور طارق عبدالمنعم ، ومحمد أبوبكر.