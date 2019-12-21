AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. آخر استعدادات ديروط لمواجهة الالمونيوم في القسم الثانى

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
واصل الفريق الأول بنادي ديروط استعداداته لمواجهة فريق الألومنيوم في اطار الاسبوع ما قبل الأخير من الدور الأول بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ويستعد لاعبي فريق ديروط بقوة لمواجهة الألومنيوم بالجولة العاشرة سعيا لتحسين أوضاع الفريق في جدول المسابقة والخروج من شبح الهبوط .

يذكر أن فريق ديروط يدخل اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعد سلسلة هزائم وفقد للنقاط عانى منها جمهور ديروط ، بينما فريق الألومنيوم يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة .

ونجح مسئولو مجلس إدارة نادي ديروط، برئاسة محمد صلاح في التعاقد مع ياسر عبدالعليم ، لتولي مهمة تدريب الفريق ضمن منافسات القسم الثاني خلفا لحمادة رسلان الذي تم فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي عقب الخسارة من الإعلاميين بالجولة التاسعة .

وشهد الجهاز الفنى الجديد لنادى ديروط عوده ابنائه وهم المدير الفنى ياسر عبدالعليم ، والدكتور طارق عبدالمنعم ، ومحمد أبوبكر.
Advertisements

ترشيحاتنا

صدى البلد يجيب على سؤال الساعة.. لماذا المطالبة برحيل حسام البدري عن المنتخب

يارا نعوم تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور | شاهد

رضا عبدالعال: الزمالك يحتاج تغيير لاعبين وليس مدربين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: فرج عامر دفع 7 آلاف دولار للفوز على الزمالك

جاءوا من كفر الشيح بحثا عن لقمة العيش | انهار عليهم سقف الجامع في البحيرة أثناء صلاة الجمعة | شاهد

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

فستان بترتر.. درة تثير الجدل بإطلالة جريئة

منهم 2 أوبر.. تعذيب وقتل 4 سائقين أجرة على يد رئيس عصابة بالبرازيل