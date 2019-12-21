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رياضة

محمد إحسان: اتحاد رفع الأثقال مشغول بصراع الانتخابات .. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:21 ص
محمد إحسان بطل رفع
محمد إحسان بطل رفع الأثقال
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عبدالله هشام
حمّل محمد إحسان بطل رفع الأثقال في وزن فوق الـ 105 ، اتحاد رفع الأثقال، مسئولية عدم مشاركة منتخبنا الوطني للعبة في أوليمبياد طوكيو 2020، على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016.

وأضاف محمد إحسان ، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن اتحاد رفع الأثقال لا يقوم بتوجيه اللاعبين ومشغول بصراعات الانتخابات، وهو ما تسبب فى حدوث هذه الأزمة.

وطالب محمد إحسان، القائمين على الرياضة فى مصر، بمحاسبة جميع المسؤولية عن أزمة المنشطات، والمتسببين في استبعاد منتخبنا الوطني في رفع الأثقال من المشاركة بالأولمبياد.

وأختتم : حينما تم منعي من المشاركة في بطولة الجامعات 2011 وبالتالي منعت من أولمبياد 2012 بسبب نفس أخطاء الاتحاد وكنت أخذت بعض المكملات الغذائية بموافقة الجهاز والدكتور الصيدلي وبعد التحقيقات اتضح أن المدرب لم يعرض المكمل علي الطبيب الخاص بالمنتخب .
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