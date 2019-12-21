سوهاج يحتفل بمدربه قبل السفر للسعودية

حرص أحمد خلف بيبو المدرب العام السابق لفريق سوهاج حضور مران الفريق ووداع اللاعبين والجهاز الفني وتمنى لهم التوفيق قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية .





وصرح مسئولو سوهاج بأنه الكابتن أحمد خلف بيبو ابن سوهاج والمدرب العام السابق لنادي سوهاج حضر تمرين الفريق لتوديع اللاعبين والجهاز الفني قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لتولي منصب المدير الفني لنادي ضمك أحد الفرق السعودية.





وقام الدكتور محمد حسني عضو مجلس إدارة نادي سوهاج بتنظيم احتفالية تكريمًا أحمد خلف ، متمنيا له بالتوفيق بإذن الله.



