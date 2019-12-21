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رياضة

سوهاج يحتفل بمدربه قبل السفر للسعودية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
حرص أحمد خلف بيبو المدرب العام السابق لفريق سوهاج حضور مران الفريق ووداع اللاعبين والجهاز الفني وتمنى لهم التوفيق قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية .

وصرح مسئولو سوهاج بأنه الكابتن أحمد خلف بيبو ابن سوهاج والمدرب العام السابق لنادي سوهاج حضر تمرين الفريق لتوديع اللاعبين والجهاز الفني قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لتولي منصب المدير الفني لنادي ضمك أحد الفرق السعودية.

وقام الدكتور محمد حسني عضو مجلس إدارة نادي سوهاج بتنظيم احتفالية تكريمًا أحمد خلف ، متمنيا له بالتوفيق بإذن الله.

ويذكر أنه قد قرّر مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي ، تعيين السيد عبدالمطلب السيد الشهير "بالسيد عيد "مدربا عاما للفريق ، خلفًا أحمد خلف بيبو ، الذي اعتذر عن عدم استكمال مسيرته بنادي سوهاج ، لتلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية.
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