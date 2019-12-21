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رياضة

بني سويف يستعد بقوة لمواجهة البنك الأهلي في الممتاز ب

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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رباب الهوارى
يواصل فريق بني سويف لكرة القدم استعداداته وبقوة لمواجهة فريق البنك الأهلي في الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

وحرصا من مجلس اداره الفريق لتحفيز اللاعبين حضر الجميع مران الفريق استعداد لمباراة البنك الأهلي في الأسبوع العاشر الدوري القسم الثاني .

وأكد مجلس الادارة برئاسة علي سليم علي أهمية اللقاء كونه لقاء ب6 نقاط بين المتصدر فريق بني سويف والوصيف فريق البنك الأهلي ، وانه لابديل علي الفوز لمواصلة صدارة المجموعة وتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .

يدخل فريق بني اللقاء محتلا المركز الأول برصيد 20 نقطة ، بينما فريق البنك الأهلي برصيد 18 نقطة في وصافة جدول المجموعة .
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