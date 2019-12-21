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مرأة

بإطلالة غامضة.. شاهد| اروى جودة تثير الجدل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة اروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة اروى جودة بإطلالة مثيرة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ،و اعتمدت على الظهور الغموض فى الصورة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الصاخب بالألوان الغامقة، الذي أبرز ملامح جمالها .
بإطلالة غامضة.. شاهد| اروى جودة تثير الجدل
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