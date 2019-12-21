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منوعات

منهم 2 أوبر.. تعذيب وقتل 4 سائقين أجرة على يد رئيس عصابة بالبرازيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:41 ص
أوبر
أوبر
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عزة عاطف
مرضت والدة أحد رؤساء العصابات في البرازيل فطلبت سيارة أوبر لكن السائق قام بإلغاء الرحلة، حدث نفس الأمر عندما طلبت سيارة أخرى من أوبر، علاوة على سائقين آخرين من شركة مختلفة.

أمر رئيس العصابة بقتل الـ4 سائقين بعدما قاموا بإلغاء رحلة والدته المريضة، حيث احتجز الاربعة وقام بتعذيبهم بشدة ثم قتلهم بينما استطاع الخامس النفاد بجلده وإبلاغ الشرطة وفقًا للدايلي ميل.

تتراوح أعمار السائقين بين 23 و 48 عامًا، منهم اثنين يعملان لدى أوبر والآخرين لدى شركة "تطبيق سيارات الأجرة البرازيلية 99"، فلم تتركهم العصابة قبل تعذيبهم وقتلهم.

وبحسب ما ورد وصف السائق الخامس الذي استطاع الهروب اختطافه على شاشة التلفزيون المحلي، قائلًا إنه قُتل خلف كوخ بعد ترجله من سيارته تحت تهديد السلاح.

بينما قال «روي كوستا» حاكم ولاية باهيا: "أمر رئيس العصابة بقتل هؤلاء الأشخاص لأن والدته اتصلت بأوبر، ولكن لم تصل السيارة أبدًا" حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

قُتل شخصان مشتبه بهما في عمليات القتل في تبادل لإطلاق النار من قبل الشرطة في نفس اليوم، وعُثر على زعيم العصابة الذي أمر بقتلهم بعد أن قُتل بالرصاص بعد يومين.
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