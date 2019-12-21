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أخبار العالم

أبو مازن: قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل انتصار عظيم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الجمعة، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، يمثل إنجازا عظيما ونصرا سياسيا كبيرا لفلسطين.

جاء ذلك في تعقيبه على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.

وأضاف عباس خلال جلسة المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة في رام الله: "إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها"، مؤكدا أنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية.

وتابع الرئيس الفلسطيني :" ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة"، مستدركا : "نحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وقدمنا ادعاءات، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية".
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