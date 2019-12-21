برونزية مونديال الأندية .. الهلال السعودي في مواجهة نارية أمام مونتيري المكسيكي

يخوض فريق الهلال السعودي مباراة مهمة أمام مونتيري المكسيكي، اليوم،السبت في لقاء تحديد المركز الثالث "برونزية" بطولة كأس العالم للأندية 2019.



وأنهى الفريق تحضيراته للقاء مونتيري المكسيكي بمران مغلق، ركز فيه الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية، خاصة استغلال الكرات الثابتة والعرضية.



وتعود بعثة فريق الهلال إلى الرياض، غدا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019.



ووفقا لجريدة الرياضية السعودية ، كان الفريق قد أمضى 11 يوما في الدوحة تخللها معسكر إعدادي قصير، ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في مونديال الأندية.



وقد تأهل الفريق إلى المربع الذهبي بفوزه على الترجي 1-0، قبل أن يخسر أمام فلامنجو البرازيلي 1-3 في نصف النهائي، وينافس على المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم.