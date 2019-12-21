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رياضة

منتخب مصر للإسكواش يتأهل لنهائي بطولة العالم للفرق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
نجح منتخب مصر للاسكواش في التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش للفرق المقامة بواشنطن من 15 حتى 21 ديسمبر الجاري ، بعد الفوز على ويلز في نصف النهائي.

ويسعى المنتخب الوطني الذي يضم ، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد وعلى فرج ومحمد أبوالغار، إلى الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به في اخر نسخة بفرنسا عام 2017

ويقود المنتخب المدرب أمير وجيه، ويترأس البعثة في واشنطن عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

ووصل منتخب مصر لنهائي بطولة العالم لفرق الرجال 7 مرات من قبل، نجح في 4 منها بالتتويج بلقب بطولة العالم للفرق وهي أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.
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