في عيد ميلاد بثينة رشوان.. شاهد آخر ظهور لها

تحتفل الفنانة بثينة رشوان اليوم، السبت 21 ديسمبر، بعيد ميلادها الـ 47، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1972، وتعد واحدة من أبرز الفنانات اللواتي تألقن فى الدراما التليفزيونية، لا سيما في أواخر التسعينات ومطلع الألفية الجديدة.



وظهرت بثينة رشوان، قبل عامين بشكل صدم الجميع بعد فترة من اختفائها عن الساحة، إذ ظهرت بوزن زائد، عكس ما كانت تتمتع به من قوام رشيق، ما أثار الجدل حولها آنذاك.



ومن أبرز الأعمال التي قدمتها بثينة رشوان: «شرف فتح الباب، ولاد السيدة، أولاد الحلال، الدوائر المغلقة، قصة مدينة، عظمة يا ست، هوانم جاردن سيتي»، وغيرها.



وعلى الرغم من ظهورها بوزن زائد، إلا أن بثينة رشوان لا زالت تحتفظ بجمالها اللافت التي كانت تجذب الكاميرا لها في معظم الأعمال التي شاركت بها.



كانت آخر أعمال بثينة رشوان مسرحية «ودنك منين يا جحا» التى شاركت فى بطولتها الفنان مجدي فكري، وعرضت على خشبة مسرح البالون.