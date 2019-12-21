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مرأة

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة زينة رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة الفنانة مصطفى شعبان ،ومجموعة من الأصدقاء.

وظهرت الفنانة زينة بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية بلوزة شيفون باللون الاسود شفافة، وهو ما جعل إطلالتها جريئة، ونسقت معه كوت بالفرو الأسود.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك.
بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان
بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان
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