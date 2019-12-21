بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

نشرت الفنانة زينة رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة الفنانة مصطفى شعبان ،ومجموعة من الأصدقاء.



وظهرت الفنانة زينة بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية بلوزة شيفون باللون الاسود شفافة، وهو ما جعل إطلالتها جريئة، ونسقت معه كوت بالفرو الأسود.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك.