حلا شيحة وهيدى كرم ومى عمر فى حفل ديرجست.. شاهد

شهد حفل مجلة ديرجست السنوى لتوزيع جوائز التميز حضور فنى وإعلامى كبيرين.



وحرص على حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وتألقت كل من مى عمر، و هيدى كرم، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة حلا شيحة التى عادت من الاعتزال بمشاركة فى بطولة أحدث أعمال النجم محمد رمضان.



وحصدت هند صبرى جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم الفيل الأزرق والذى حقق نجاحا كبيرا عقب عرضه فى مصر والدول العربية.



الفيل الأزرق 2 إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، وضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما ظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.