فستان بترتر.. درة تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من خلال حفل توزيع الجوائز.



وعلقت الفنانة درة قائلة:" شكرا للتلفزيون المصري قنوات النيل على التكريم على #بلا_دليل .. دائما أكون سعيدة بالتقدير والتكريم من التلفزيون المصري مع قامات الفن وأيضا زميلاتي وزملائي".



ظهرت درة بإطلالة ناعمة وشاعرة مرتدية فستانا سواريه باللون الأزرق الفضي، بقماشة من الترتر اللامع، وذات فتحة من الامام من الساق.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الترتبيى،وقامت برفع شعرها.