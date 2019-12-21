"أين أمي؟".. شاهد مقطع يدمي القلوب لطفلة سورية تحت الأنقاض

في تكثيف للغارات الجوية على المنازل السورية من نظام الأسد وحلفاؤه انتشر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان، ويعكس حقيقة معاناة السوريين التي لا تنتهي من بطش الأسد والروس.



استهدف منزل الطفلة «إسلام حسين هبرة» بغارتين جويتين متتاليتين مما أسفر عنه سقوطها وعائلتها تحت الأنقاض، ولحسن الحظ استطاع المسعفون إخراج الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات فقط.



كانت تصرخ متسائلة "أين أمي؟"، فآخر ما ترغب في سماعه هو أن عائلتها قد وارتها الأنقاض بعد الغارات الجوية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، حاول رجال الخوذ البيضاء مواساتها وتهدئتها.



خلال مقطع الفيديو كانت الطفلة تتألم بشدة وتنادي أمها في مشهد يدمي القلوب، كانت الغارة ضمن عدة غارات أطلقها الأسد على المنازل.



أسفرت الغارات عن مقتل العديد من السوريون خلال الهجمات الأخيرة وصل فيها عدد الضحايا إلى ما يزيد من 50 شخص، منهم 16 في يوم واحد فقط.