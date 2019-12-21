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أخبار العالم

الجيش الليبي يدمر سيارات مسلحة تابعة لمليشيات مصراتة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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رامى المهدي
نفذت القوات المسلحة الليبية، عدة غارات جوية ناجحة دمرت سيارات مسلحة تابعة لمليشيات مصراتة، كانت منسحبة من هجوم الداوون في بوابة الحلوفة.

وكانت أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، وجهت خلاله إنذارا للمليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة طرابلس، وأعطتها مهلة لترك المدينة.

وأعلن البيان أن القوات الجوية قامت باستهداف العديد من الأهداف والمخازن التي تتضمن أسلحة تركية، وقد نتج عن ذلك "دمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراته ، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة بحمد الله وشكره".

وأكد البيان أن "استهداف مصراتة سوف يتواصل يوميًا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلًا، إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس .

وشدد على أن "المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا ً وعلنيًا من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة".
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