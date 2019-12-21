كوريا الشمالية تحذر أمريكا مجددًا بسبب ملف حقوق الإنسان

حذرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بعد تعليق أحد مسئولي إدارة الرئيس دونالد ترامب حول تردي الأوضاع في بيونج يانج، مؤكدةً أن هذا الأمر سيؤدي لتفاقم الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.



وخلص تقرير أممي عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2014 إلى أن قادة الأمن في البلاد، وربما الزعيم كيم جونج أون نفسه، يجب أن يمثلوا أمام العدالة لأنهم يشرفون على "نظام من الأعمال الوحشية على غرار النظام النازي".



ثم في عام 2016، أغضبت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بإدراجها كيم في قائمة سوداء لانتهاك حقوق الإنسان.



ودعا ثمانية من أعضاء مجلس الأمن على الأقل هذا الشهر لعقد اجتماع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وردت بيونغ يانغ بأنها ستعتبر مثل هذه الخطوة "استفزازا خطيرا" يستوجب ردا قويا.