سائق سيارة يقتل فتاة صغيرة.. والمحكمة تعاقب والديها

قد تكون التكنولوجيا المنقذة ما هي إلا لعنة في بعض الأحيان فبعد مقتل ابنتهما بطريقة بشعة على يد سائق سيارة بي إم دبليو BMW، مثُل والدا طالبة بريطانية أمام المحكمة بـ10 تهم.



قتلت «كاتلين داوسون» البالغة من العمر 15 عامًا في حادث مرعب داخل محطة للحافلات، حيث وقفت في انتظار الحافلة على طريق ويكفيلد رود في مولدجرين، عندما اقتحمت سيارة بي ام دبليو الرصيف وسحقتها هي وامرأتين.



متأثرة بجراحها وبالإصابات الخطيرة ماتت طالبة كلية شيللي في وقت لاحق من ذلك اليوم، بينما أصيبت امرأتان بجروح متعددة، أثرت على إحداهما بعاهات مستديمة وفقًا للدايلي ميل.



لم توجه أي اتهامات بارتكاب جريمة للسائق الذي كان يبلغ من العمر 51 عامًا وقت وقوع الحادثة مما أثار غضب والدي الفتاة، وذلك بعد أن استمعت هيئة الادعاء إلى أدلة تثبت أنه تعرض للإغماء.



كانت السيارة تسير بشكل جنوني بسبب تشغيل "القيادة الآلية" بعدما تعرض السائق للإغماء، حيث أجرت شرطة ويست يوركشاير فحصًا مكثفًا للفترة التي سبقت حادثة الرعب، لكن الوالدين لم يتقبلا أمر نفاد السائق بجلده وعدم معاقبته على فقدانهم لابنتهما بتلك الطريقة البشعة.



وقف والد الفتاة كولين 47 عامًا ووالدتها أنجيلا 50 عامًا أمام محكمة الصلح في كيركليس بـ10 تهم تفيد بمضايقات للسائق وصديقته محاولين اقناع العدالة بمعاقبته.