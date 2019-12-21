الجنائية الدولية تفتح تحقيقا فى جرائم حرب إسرائيل بفلسطين.. وجونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

أميركا تسحب السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد

بعد اغتيال ناشط.. إحراق مقار حزبية وأمنية في ذي قار جنوبي العراق





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حيث بحثا عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والفكر المتطرف، فضلا عن بحث علاقات التعاون بين المجلس ألأوروبي والاتحاد الأفريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.





وأشار الرئيس السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مشددًا على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك التحديات، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن حسان دياب، المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، قوله إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة في إخراج البلاد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، مضيفًا: "الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع".





وقالت "الراي" إن الجيش اللبناني أرسل، مساء أمس، تعزيزات أمنية في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت مع ارتفاع حدة المواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، فيما رشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة. وأضرم الكثير منهم النار في إطارات السيارات بالعديد من الشوارع.





في سياق آخر، ذكرت "الجريدة" أن متظاهرين عراقيين أضرموا النار في عدد من المقرات الحزبية والأمنية في محافظة ذي قار جنوبي شرق العراق، بعد ساعات من اغتيال ناشط وإصابة اثنين بجروح بهجومين مسلحين في المدينة.





وأشارت إلى أن من بين المقرات التي تعرضت للحريق مقران تابعان لمنظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق، ومقر فوج المهمات الخاصة في مدينة الناصرية.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الولايات المتحدة سحبت السودان من لائحتها السوداء للدول التي "تثير قلقا خاصا" على صعيد حرية المعتقد، وذلك بفضل التقدّم الجاري في العلاقات بين البلدين منذ سقوط الرئيس عمر البشير.





وذكرت "الأنباء" أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد سقوط 19 قتيلا من الميليشيات الإرهابية إثر غارة جوية على مواقعهم في منطقة بوهادي بمحيط مدينة سرت منهم 11 إرهابيا يحملون الجنسية السورية، مضيفًا: "حان الأوان لتركيا أن تدخل مباشرة المعركة بجنودها وضباطها، والمناطق المرتقبة لإنزال الأتراك نعرفها. يحاولون جعل مصراتة منطقة هبوط وإبحار رئيسية، واستغلال ميناء الخمس البحري المدني لاستقبال السفن التركية والقوات التركية، وتحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس لاستقبال القوات التركية، ومطار زوارة وبعض مرافئ الصيد غرب طرابلس".





ونقلت "الوطن" عن فاتو بنسودا، رئيسة الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية، قولها إنها ستفتح تحقيقا كاملا فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين، مضيفة: "لدى قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب فى الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفى قطاع غزة".





وأوضحت بنسودا، أنه فى ظل طلب الأراضى الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.





دوليًا، أفادت "الراي" بأن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وهو الدعم الأولي لاتفاق بريكست، الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل.



