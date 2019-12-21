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منوعات

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
روسيا
روسيا
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عزة عاطف
قام 3 أشخاص مجهولي الهوية باقتحام مبنى الاستقبال التابع لجهاز الأمن الفيدرالي وفتحوا النار على كل من فيه، لكن حراس الأمن استطاعوا قتل اثنين من المهاجمين أثناء تبادل إطلاق النار.

بينما هرب أحدهم إلى الشارع واستمر في إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل الموظف المناوب للعمل في موقف السيارات الحكومي أمام المبنى، واثنين من المارة وفقًا لروسيا اليوم.

ورصدت وسائل الإعلام الروسية مقطع فيديو للحظة تصفية المهاجم المتبقي الذي تسبب في مقتل عدة ضحايا، وأكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها أن خمسة آخرين بينهم مدني أصيبوا بالرصاص خلال الهجوم.

كانت المفاجأة في اكتشاف هوية مطلق النار البالغ من العمر 39 عامًا «يفجيني مانيوروف» حيث يعمل كـ محام في موسكو وحارس أمن، وذكرت تقارير أولية أن ما يصل إلى 3 رجال تورطوا في الهجوم المروع.

بينما أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الضباط وهم يقومون بعمليات تفتيش عشوائية لأشخاص في المنطقة بعد حادثة إطلاق النار.
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