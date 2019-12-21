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رياضة

طارق قنديل ينشر صورة من تكريم النادى الأهلى بحزب الوفد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
النادى الاهلى
النادى الاهلى
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كريم ناصر
نشر عضو مجلس ادارة النادى الاهلى طارق قنديل صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكانت الصورة بصحبة نجوم النادى الاهلى بحزب الوفد اثناء تكريمهم من الحزب كأفضل نادى .

وعلق طارق على الصورة قائلا : تكريم النادي الأهلي ونجومه بحزب الوفد

شهد حزب الوفد حفلًا، مساء امس ، لتكريم النادي الأهلي والعديد من مسئولي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما حصل الأهلي على لقب أفضل نادٍ محليًّا وعربيًّا وإفريقيًّا، في الاستفتاء السنوي للحزب لاختيار الأفضل خلال العام الحالي.

أقيمت الاحتفالية بمقر الحزب، وحضرها طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي، وتسلم درع تكريم الأهلي كأفضل نادٍ محليًّا وعربيًّا وإفريقيًّا.
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