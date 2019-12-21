من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

الفساتين القصيرة من الصيحات التى سيطرت وأنتشرت بين المشاهير ونجمات الوسط الفنى خلال عام، 2019، فتعد الفساتين القصيرة من الموديلات التى تزيد من جاذبية و أناقة المرأة أثناء ظهورها فى مختلف المناسبات.
تميزت صيحة الفساتين القصيرة بأنها من الصيحات الأكثر رواجا بين الفنانات فى عام 2019، فيتسم هذا التصميم بأنه من الإطلالات الأنثوية الجريئة، كما يتميز هذا الموديل بتعدد تصميماته ونقوشاته التى تتناسب مع مختلف الأذواق.
فقد اعتمدت الكثير من النجمات على الظهور بفساتين قصيرة خلال ظهورهن فى المهرجانات السينمائية، أو مختلف الحفلات، مما منحنهن إطلالة أنثوية مميزة.
فمن أبرز النجمات اللاتي ظهرن بفساتين قصيرة خلال عام 2019، هن الفنانة رانيا يوسف ودينا الشربينى ويارا نعوم زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب ودنيا سمير غانم وعبير صبرى وغيرهن من النجمات والمشاهير.