الحكومة تعتزم تطويرا شاملا لقطاع النقل والخرطوم تستضيف مفاوضات سد النهضة.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة



الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة عازمة على التطوير الشامل لقطاع النقل خاصة السكك الحديدية التى يجرى تنفيذ تعاقدات بها باستثمارات تزيد على 63 مليار جنيه ومواصلة الجهود للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحقيق نقلة نوعية به والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.



وأضافت أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ومحمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار ومسئولي الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديدية .



وذكرت (الأهرام) أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد بدء إنشاء 54 محطة متكاملة لتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز والبنزين بالمشاركة مع شركة ايني الايطالية باستثمارات تصل الى نحو مليار جنيه فى 15 محافظة.



وقال الملا إن هذا التوجه يتوافق مع استراتيجية الوزارة للتوسع فى تحويل السيارات للعمل ببدائل الوقود والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .مشيرا إلى أن المحطات الجديدة ستحمل اسم "اينى غازتك" وتعد شهادة ثقة جديدة على جاذبية مناخ الاستثمار بمصر وهو ما شجع شركة اينى العالمية على توسيع نطاق عملها بمصر فى أنشطة متكاملة بخلاف أنشطة البحث والاستكشاف.



وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف اليوم فعاليات الاجتماع الفنى الثالث لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى برئاسة وزراء الموارد المائية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا ومشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولى لتأكيد المبادئ الفنية الحاكمة والمهمة لتقريب وجهات النظر والوصول الى حل توافقى يضمن عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وذلك وسط أجواء متفائلة أعقبت اجتماع وزراء الخارجية والرى بواشنطن فى وقت سابق من هذا الشهر.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى الأسبق المرشح الرئاسى المحتمل عن الحزب الديمقراطى وجه انتقادات لاذعة للرئيس الامريكى دونالد ترامب بسبب ما وصفه بموقفه غير النزيه مع اسرائيل وتخليه عن حل الدولتين فى الشرق الاوسط.



وقال بايدن خلال مناظرة جمعت بين المنافسين الديمقراطيين السبعة على الترشح للانتخابات الرئاسية فى لوس انجلوس ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الشرط المطلوب لاستمرار وجود دولة عبرية فى الشرق الأوسط .. متهما ترامب بالتلاعب بالمخاوف واثارة بواعث التحامل من طرفى النزاع.



الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح أمس الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة – السويس الصحراوى.



ونقلت عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية، وقد حرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لارائهم.



وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد اليوم الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.



وأضافت الصحيفة أن عقد الاجتماع، الذي يستمر يومين في ضوء الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية، يأتي من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020، في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن.



وذكرت (الجمهورية) أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعلن أن مصر هى أكبر دولة لعملياته للعام الثالث على التوالى حيث وصل حجم استثماراته في مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو.



وأشارت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى اهتمام البنك بالفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة مع الاستمرار في دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح للحكومة المصرية وخاصة فى قطاع البنية الأساسية.



وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعا في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك وحصل القطاع الخاص على نحو 70% من إجمالى المحفظة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت مذكرة للتفاهم مع شركة جوان جو تكنوبارك الكورية الجنوبية فى إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القيمة المضافة للصناعات التى تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار.



ونقلت عن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع تأكيده أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد التفاح السيسى للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعات القومية.



أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الوزارة تدرس حاليا عدة بدائل لزيادة الاعفاء الضريبي على الدخل والبالغ حاليا 8 آلاف جنيه تصل الى 15 الفا للمتزوج ويعول، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتلك الزيادة إما من خلال شرائح تتناسب مع حجم الدخول أو أن تكون بشكل مطلق للجميع.



وقال معيط إن وضع الاقتصاد يسمح حاليا بالتحرك نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن موازنة الدولة للعام القادم تتضمن زيادة المخصصات المالية لبناء فصول دراسية جديدة وزيادة الاعتمادات لمشروع التأمين الصحى والذى سيمتد تطبيقه إلى محافظات جديدة عقب دراسة التجربة التى بدأت فى بورسعيد لمعالجة أي سلبيات خلال التطبيق.



وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التموين أضافت مليون مستفيد جديد إلى البطاقات التموينية من أصحاب المعاشات والدخول المنخفضة والأرامل والمطلقات ومستحقى معاش "تكافل وكرامة" ، إضافة الى المصابين بامراض مزمنة والزوجات اللاتى لم يقيدن على بطاقة تموين الزوج ..فيما توقع عمرو مدكور مستشار الوزير للنظم والمعلومات إعادة نحو 150 ألف متظلم ممن سبق حذفهم من البطاقات فى المراحل المختلفة بعد فحص أوراقهم.



وذكرت الصحيفة أن د. أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب والأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية أكد أنه سيتم الانتهاء خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذى يحظر تماما التحدث فى الشأن الديني الا لمن كان متخصصا.



وأشار إلى أن القانون وضع شروطا لاصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام وكذا الجهات بها منح التصاريح لعدم احدث فتن او انكسار داخل المجتمع وقال العبد ان رابطة الجامعات الاسلامية التى تمثل اكثر من 200 جامعة بالعالم بدأت بتشكيل اول اتحاد لطلاب الجامعات الإسلامية ومقره بالقاهرة لحماية الشباب من اى فكر متشدد او متطرف.



وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن الجيش الوطنى الليبى وجه ضربات مؤثرة تستهدف مواقع للمدفعية التابعة للمليشيات جنوب العاصمة طرابلس ، وأمهل ميليشيا مصراته وطرابلس 72 ساعة للانسحاب من البلدتين متوعدا بضربات قوية فى حال لم تلتزم تلك المليشيات بمهلة الأيام الثلاثة.



واشارت إلى أن ذلك يأتي فيما أعلنت روسيا موقفها من التدخل العسكرى التركى فى ليبيا مؤكدة أنه يثير القلق، ومشيرة إلى أن الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة السراج يثير تساؤلات كثيرة.

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم (السبت) عددا من قضايا الشأن المحلي، وعلى رأسها عزم الحكومة على التطوير الشامل لقطاع النقل خاصة السكك الحديدية .