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مرأة

الذكاء الاصطناعى قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:18 م
الذكاء الإصطناعى
الذكاء الإصطناعى قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو
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أ ش أ
توصل فريق من الباحثين إلى الذكاء الاصطناعى يستخدم فى توظيف الأنماط والاستدلالات التى تستخدمها أجهزة الكمبيوتر فى التنبؤ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية .

ووفقا للدراسة، التى نشرت فى مجلة "أبحاث أمراض القلب" الطبية ، يبدو أن استغلال الذكاء الإصطناعى أفضل في التنبؤ بالنوبات القلبية ووفيات القلب مقارنة بتقييم المخاطر السريرية القياسي الذي يستخدمه أطباء القلب.

وقال الباحثون فى "معهد أبحاث التصوير الطبى الحيوى"فى الولايات المتحدة : " أظهرت دراستنا أن دمج تعلم الآلة لعوامل الخطر السريرية وتدابير التصوير يمكن أن يحدد بدقة خطر تعرض المريض لحدث ضار مثل النوبة القلبية أو الوفاة القلبية".

وقام فريق البحث بدراسة موضوعات في تجربة بحثية مستقبلية عشوائية ، خضعت لتسجيلات الكالسيوم في الشريان التاجي باستخدام فحوصات القلب المقطعية المتاحة ومتابعة طويلة الأجل.. واستخدم الفريق التعلم الآلي لتقييم خطر احتشاء عضلة القلب ووفاة القلب ، وأشارت النتائج إلى فعالية ودقة الذكاء الإصطناعى فى التنبؤ بالأزمات القلبية وفرص الوفاة بدقة بلغت 87 % .

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