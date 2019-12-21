مفاجأة..سمنة الأم الحامل تهدد حياة أبنائها

أفاد فريق من الباحثين في مجال التغذية والصحة البيئية في جامعة تكساس في أوستن وجامعة كولومبيا أن سمنة الأم الحامل يمكن أن تؤثر على سنوات نمو طفلها وذكائه.





ودرس الفريق 368 من الأمهات وأطفالهن، جميعهن من ظروف وأحياء اقتصادية مماثلة، أثناء الحمل وعندما كان عمر الأطفال 3 و7 سنوات.





وفي سن 3 سنوات، قاس الباحثون مهارات الأطفال الحركية ووجدوا أن سمنة الأم أثناء الحمل كانت مرتبطة بقوة بانخفاض المهارات الحركية لدى الأولاد. وفي سن السابعة، قاسوا الأطفال مرة أخرى ووجدوا أن الأولاد الذين كانت أمهاتهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أثناء الحمل حصلوا على درجات أقل بمقدار 5 نقاط أو أكثر في اختبارات الذكاء واسعة النطاق ، مقارنة بالأولاد الذين كانت أوزان أمهاتهم طبيعية.



