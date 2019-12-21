فندق ياباني يزود الغرف بأعمال الفنانين من نزلائه

افتتح فى شيموكيو-كيو بمقاطعة كيوتو اليابانية فندق زود غرف النزلاء بالأعمال الفنية الخاصة بمجموعة من الفنانين الذين يقيمون فيه.



ويضم الفندق المكون من خمسة طوابق ثلاثة طوابق خصصت للنزلاء العاديين وطابقا خصص كمقر اقامة لمجموعة من الفنانيين، وامضت الشركة المنفذة ومقرها كيوتو عشرة أشهر من أجل إعداده وخصصت القبو كمرسم للفنانين الذين يجدون صعوبة فى إيجاد مرسم خاص بهم.



ويمكن أن يستضيف الفندق 24 نزيلا وزودت الغرف في الطابق الخامس تحديدا بأعمال الفنانين المقيمين به، كما زودت اغطية الاسرة برسومات معاصرة، وبوسع النزلاء اختيار الغرف فى هذا الطابق وفقا للفنانين المفضلين لديهم.



كما يمكن تحريك الأسرة فى الطابق الثانى لتوفير مساحة إضافية لقاعة رسم، وتتراوح أسعار الغرف بين 6600 و30 ألف ين ياباني.