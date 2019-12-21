AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

21 مليون أمريكي قادوا سياراتهم في حالة سكر خلال 2018

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أفاد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة بأن الملايين من الأمريكيين والشباب على وجه الخصوص يقودون سياراتهم في الوقت الذي يتناولون فيه الكثير من الأدوية وغيرها من المخدرات غير القانونية.

ووفقًا لدراسة جديدة صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال 12 مليون سائق تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا فما فوق إنهم قد قادوا أثناء رشقهم بالحجارة في عام 2018 ، وقال أكثر من مليوني شخص إنهم قادوا بعد تناول أدوية أخرى غير مشروعة .. وفي نفس العام ، قاد ما يقرب من 21 مليون أمريكي في حالة سكر .. وعلى الرغم من أن هذا العدد تقريبًا ضعف أولئك الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الماريجوانا والعقاقير الأخرى ، إلا أن القيادة أثناء الرشق بالحجارة أصبحت مصدر قلق متزايد.

وقالت " هيلين ويتي "، رئيسة "منظمة أمهات ضد القيادة تحت تأثير الكحول"( MADD )، (وهي منظمة غير ربحية فى الولايات المتحدة وكندا) :" القيادة تحت تأثير الماريجوانا تشكل مصدر قلق كبيرا ، وهي مشكلة كبيرة تتعلق بالصحة العامة حيث لدينا مثل هؤلاء الشباب الذين يستخدمون الماريجوانا".

وأضافت: " إن العديد من المراهقين والشباب يعتقدون أن الماريجوانا غير ضارة.. وإنها طبيعية.. ولسوء الحظ ألتقي بأشخاص من جميع أنحاء البلاد أصيبوا بشكل مأساوي بفعل القيادة تحت تأثير المخدر".

وأعربت "ويتى" عن اعتقادها بأن المشكلة ستزداد سوءًا مع تقنين الماريجوانا ، مؤكدة إن المسؤولية الأساسية عن إبقاء الأطفال بعيدا عن الماريجوانا تقع على عاتق الوالدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مترو حضاري وبشاير الخير 3 ومحمور المحمودية.. أبرز انجازات الإسكندرية في 2019

أخبار السيارات | أسعار بيجو الجديدة بعد انخفاض الدولار | رينو تتراجع لأقل معدلاتها في 2019

21 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

محتشمة كالعادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان أنيق

بـ50 رسالة.. سارة البريطانية تدفع حبيبها لقتل زوجته السابقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من الشبت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور