21 مليون أمريكي قادوا سياراتهم في حالة سكر خلال 2018

أفاد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة بأن الملايين من الأمريكيين والشباب على وجه الخصوص يقودون سياراتهم في الوقت الذي يتناولون فيه الكثير من الأدوية وغيرها من المخدرات غير القانونية.



ووفقًا لدراسة جديدة صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال 12 مليون سائق تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا فما فوق إنهم قد قادوا أثناء رشقهم بالحجارة في عام 2018 ، وقال أكثر من مليوني شخص إنهم قادوا بعد تناول أدوية أخرى غير مشروعة .. وفي نفس العام ، قاد ما يقرب من 21 مليون أمريكي في حالة سكر .. وعلى الرغم من أن هذا العدد تقريبًا ضعف أولئك الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الماريجوانا والعقاقير الأخرى ، إلا أن القيادة أثناء الرشق بالحجارة أصبحت مصدر قلق متزايد.



وقالت " هيلين ويتي "، رئيسة "منظمة أمهات ضد القيادة تحت تأثير الكحول"( MADD )، (وهي منظمة غير ربحية فى الولايات المتحدة وكندا) :" القيادة تحت تأثير الماريجوانا تشكل مصدر قلق كبيرا ، وهي مشكلة كبيرة تتعلق بالصحة العامة حيث لدينا مثل هؤلاء الشباب الذين يستخدمون الماريجوانا".



وأضافت: " إن العديد من المراهقين والشباب يعتقدون أن الماريجوانا غير ضارة.. وإنها طبيعية.. ولسوء الحظ ألتقي بأشخاص من جميع أنحاء البلاد أصيبوا بشكل مأساوي بفعل القيادة تحت تأثير المخدر".



وأعربت "ويتى" عن اعتقادها بأن المشكلة ستزداد سوءًا مع تقنين الماريجوانا ، مؤكدة إن المسؤولية الأساسية عن إبقاء الأطفال بعيدا عن الماريجوانا تقع على عاتق الوالدين.