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منوعات

العثور على الدرع المفقود للمحارب الإيطالي جوزيبي جاريبالدي فى منزل بروما

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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أ ش أ
عثرت الشرطة الإيطالية على درع مفقود للمحارب "جوزيبى جاريبالدى" فى منزل مهندس معماري في روما.

وكان الدرع البرونزي المزخرف هدية من أهل صقلية للقائد العسكرى الإيطالى جوزيبي جاريبالدي، الذي لعب دورًا رئيسيًا في النضال من أجل التوحيد الإيطالي ويعتبر أحد "آباء الوطن الأم".

وصنع الدرع "أنطونيو زيمنيس" ، والد النحات الشهير إيتور زيمنيس، ويبلغ قطره 118 سم ويزن حوالي 50 كجم .. وقد تبرع "جاريبالدي" بالدرع إلى مدينة روما وعهد بها إلى متاحف الكابيتول ، الذى نقله بعد ذلك إلى المتحف المركزي في ريزورجيمنتو .. وقد إختفى الدرع فى هذا المتحف منذ 20 عاما .. وستمرت الشرطة الإيطالية فى تحرياتها وتحقيقاتها منذ ذلك الحين حتى العثور عليه فى منزل مهندس معمارى .
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