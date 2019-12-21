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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

5 شركات تبدأ الحجز لشرم الشيخ بعد عودة السياحة البريطانية.. تتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
قراءة في الصحف في
قراءة في الصحف في برنامج صباح البلد
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قسم التوك شو
استعرض الإعلامي محمد جاد والإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

"أخبار اليوم"
السيسي: تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان العالمية في مشروعات الطرق

"المصري اليوم"
الحكومة تراجع إجراءات هيكلة «السكك الحديدية»

"الشروق"
اليوم.. بدء الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة بالخرطوم

"مصراوي"
رسميًا.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسًا لنادي القضاة للمرة الثانية

"المصري اليوم"
5 شركات تبدأ الحجز لشرم الشيخ بعد عودة السياحة البريطانية

"الوطن"
وزيرة الصحة تتوجه إلى جنوب سيناء لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل
ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن

"الأهرام"
توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والمصرية للاتصالات لدعم وتمكين الأسر المنتجة

"صدى البلد"
محافظ الإسكندرية: لجنة استشارية لعودة الجمال للكورنيش ورؤية البحر

FilGoal
رفع الإيقاف عن إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في الرمح
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