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منوعات

عقوبته السجن.. القبض على روسي حاول تقليد جريتا جوثنبرج للدفاع عن المناخ

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
الشاب الروسي ووزملاؤه
الشاب الروسي ووزملاؤه
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أماني إبراهيم
حكم على ناشط روسي في مجال المناخ بالسجن لمدة 6 أيام لمشاركته في مظاهرة بالعاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقال المؤيدون إن معاقبة الشاب أرشاك ماكيتشيان كانت قاسية بشكل غير مناسب، وتعد واحدة من أقسى الحملات القمعية على الطلاب في العالم.

وكان الشاب أرشاك عازف الكمان صاحب الـ 25 عاما لا يهتم بهذه القضايا، ولكنه اهتم بقضية المناخ على غرار الناشطة السويدية جريتا جوثنبرج التي تحث الحكومات على ضرورة المحافظة على البيئة والوفاء بالالتزامات التي تم قطعها في اتفاقية باريس.

وكان قد عاد أرشاك مؤخرًا من مؤتمر المناخ الدولية في مدريد، لكن السلطات الروسية استدعته يوم الجمعة وواجهته باتهامات كالمشاركة احتجاج دون إذن.

وكتب المحامي الخاص به على موقع التغريدات تويتر تفاصيل المحاكمة، وكتب: "نحن ننتظر قرار القاضي" وبعدها كتب "ستة أيام من الاعتقال"، وتضامن مع أرشاك نشطاء المناخ من عدة بلاد عبر مواقع التواصل الإجتماعي و دشنوا حملة لدعمه كمصدر إلهام جديد للحفاظ على البيئة.

ووفقا للقوانين الروسية فيكاد يكون من المستحيل الحصول على تصريح لمظاهرة حاشدة، لذلك يتم الاحتجاج من خلال قائمة انتظار، شخص مثلا يحمل ملصقا لفترة ثم يعطيه لشخص ينتظر في مكان قريب، وحاول أرشاك الحصول على تصريح لمظاهرة حاشدة ولكن تم رفضها أكثر من 10 مرات خاصة وأن روسيا تعد دولة رئيسية منتجة للغاز وصاحبة أكبر نسبة انبعاثات.
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