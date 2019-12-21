كيلو البلطي يسجل 24 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت 21-12-2019

ننشر أسعار الأسماك اليوم السبت 21-12-2019 بأصنافها المختلفة في سوق العبور وفقًا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.





أسعار الأسماك اليوم





وسجّل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح ما بين 21 و24 جنيهًا، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيهًا، وسمك الجمبري نمرة "3" 170 جنيهًا، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيهًا، سمك الدنيس سجل نحو 90 جنيهًا.





أسعار الأسماك اليوم السبت





وسجّل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 28 جنيهًا، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 480 جنيهًا، وسمك الجمبرى المُجمّد نحو 165 جنيهًا.





أسعار الأسماك اليوم السبت





وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 60 جنيهًا، وسمك البياض البلدي 50 جنيهًا، وسمك الثعابين 180 جنيهًا، وسمك القراميط 20 جنيهًا، وسمك البوري "1" بـ50 جنيهًا، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيهًا.





أسعار الأسماك اليوم