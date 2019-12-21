بعد اختفائه قرابة شهر.. الأمير هاري يظهر في هيئة بابا نويل| فيديو

ابتعد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بصحبة طفلهما الصغير، صاحب الـ 8 أشهر، عن القصر الملكي، ليعيش الثنائي شهرا ونصف الشهر في كندا بعيدًا عن واجباتهما كأميرين والمطاردات الصحفية والإعلامية.



وفي ظل الاختفاء الذي يعيشه الثنائي في أجواء هادئة وإبقاء مكان إقامتهما سرًا لا يعرفه أحد، سوى الأقرباء وأصدقاء ميجان ووالدتها الذين يقضون معهم الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، خرج "هاري" في فيديو لايف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وظهر هاري في الفيديو متنكرًا في زي بابا نويل، ووجه خلال الفيديو رسائل وأمنيات أعياد الميلاد "الكريسماس" إلى أطفال القوات المسلحة البريطانية الفاقدين لآبائهم.



تضمنت رسالة الأمير: "نعم، إن خسارة أحد الوالدين أمر صعب للغاية، ولكني أعلم أن كل واحد منكم من خلال مساعدة بعضنا البعض، سيكون أمامه مستقبل رائع وعيد ميلاد رائع".



تعتبر هذه هي المرة الأولى الذي لا يحتفل أمير من العائلة المالكة البريطانية، بأعياد الميلاد وأداء الطقوس داخل القصر الملكي، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.



