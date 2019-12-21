الأرز بـ6.5 والزيت 15 جنيها.. محافظ شمال سيناء: كلنا واحد تحقق اتجاه الدولة بتوفير السلع

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء: إن معرض كلنا واحد، يحقق اتجاه الدولة نحو توفير احتياجات المواطن السيناوى وباسعار تنافسية، ويعيد ضبط حركة الاسعار في الأسواق، والحد كذلك من مغالاة التجار.





ودعا اللواء شوشة، أهالى المحافظة، زيارة المعرض وعمل مقارنة مع أسعار السلع الموجودة بمعرض، كلنا واحد، مع مثيلاتها في الأسواق المحلية.





وأشار إلى أن المعروضات تحظى بدعم ومساندة كل الجهات، وتهدف لتوفير احتياجات أساسية للأسر بسعر مناسب والقضاء على أى احتكار.





وأشار اللواء شوشة، إلى أن احتياجات المواطن فى شمال سيناء موجودة تناسب كل المستويات وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها فى السوق.





وقال عبد العزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء: إنه تم إقامة المعرض في وسط المدينة، وبه منتجات متنوعة واللازمة لاستهلاك الأسر من أهمها الاحتياجات الأساسية للبيت ، ومقررا استمرار تشغيله لمدة شهر، مع تحقيق هامش ربح محدود للتجار .





وتابع أن الغرفة التجارية، كانت حريصة علي جلب كميات من البضائع بالتنسيق مع جهات الاختصاص للعرض، كما تم توفير باكيات لعرض السلع فى موقع متميز يتوسط مدينة العريش، وقام مجلس مدينة العريش بتوفير خدمات المكان وبدورها ، كما وفرت اجهزة الأمن الحماية المختصة اللازمة.





وقال إن من نماذج الأسعار التى يتم البيع بها أن اللحوم البلدى تباع بسعر 80 جنيها للكيلو، والمجمدات بسلة سادة 13 جنيها، بسله بالجزر 10 جنيهات، خضار مشكل 10 جنيهات، كبده 35 جنيها.





وأضاف أن أسعار زيوت الطعام من 15 إلى 17 جنيها، والبقوليات تباع اللوبيا 16 جنيها، الحمص كبير 24 جنيها، قول مدسوس 18 جنيها، قول رومى 20 جنيها، رز بلدى 6.5 جنيها، بليلة 8 جنيهات، عدس 12 جنيها، فاصوليا 20 جنيها، زعتر سيناوى اخضر 25 جنيها.والمنظفات بأسعار اقل ١٥ جنيها عن الأسواق المحلية.



