لسوء النظافة وإهمال مواجهة التعديات.. محافظ القليوبية يحيل رئيسي الوحدة المحلية لأجهور الكبرى والعمار للتحقيق

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إحالة كل من صبحى إبراهيم رئيس الوحدة المحلية القروية للعمار (والتى تضم قرى امياى والعمار وكفر الفقهاء ومحمد ابو نور رئيس الوحدة المحلية القروية لأجهور الكبري ( والتى تضم قري الصالحية والسيفا وبرشوم الصغرى وبرشوم الكبرى وكفر العمار وكومبيتين) إلى التحقيق العاجل والفورى من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية ومجازاتهم وذلك لإهمالهم فى العمل وسوء حالة النظافة وتكاثر الإشغالات بالقريتين وعدم التصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية وعدم إزالتها فى المهد.





وقال المحافظ إ نه قام بجولة مفاجئة لقريتى أمياى أ جهور الكبري بمدينة طوخ ووجه برفع الإشغالات خاصة من أمام المحلات، وإزالة المباني المخالفة والأدوار المرتفعة ورفع القمامة والرتش المنتشر على خط ١٣ ما بين القريتين.





كما أصدر تعليماته لرئيس مدينة طوخ ورئيس القرية برفع المخلفات وإزالة كافة العشوائيات ووجه مديرية الري بتطهير المصرف المتواجد بالقرية.



