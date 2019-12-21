AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هيرميس تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بواقع 3.2% في 2020

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نموا 3.2% في 2020 من 2.7% في 2019.

وتوقعت "هيرميس" في تقريرها السنوى "هيرميس" الذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لأحد عشر سوقا حول العالم، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بواقع 2.9% في 2020 صعودا من 2.4% في 2019.

وتوقعت أن يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة خلال عام 2020 بدعم من استضافة معرض "إكسبو 2020"، وهو حدث يتوقع المسؤولون جذب 25 مليون زائر، فيما رجحت ألا يوفر هذا المعرض أكثر من دفعة لمرة واحدة لاقتصاد يواجه عددا من التحديات الدورية والهيكلية.

ورأت "هيرميس" أن قوة الدولار وتراجع أسعار النفط يؤثران على أعداد السياحة الوافدة وضعف قوتها الشرائية وزيادة المعروض من غرف الفنادق من الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، والتي تعاني بدورها من آثار انخفاض أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى تقليل ربحية القطاع وتقييد فرص العمل.

وأضافت أن الإمارات تعاني من قيود بسبب تباطؤ التجارة العالمية، التي أثرت على قطاعي النقل والإمداد الرئيسيين، فيما ركزت المبادرات التسع ضمن حزمة التحفيز التي تنفذها الحكومة على توفير الدعم غير المالي للاقتصاد، بما في ذلك ضمانات القروض، والخصم على تعريفة الكهرباء وسرعة وفعالية إنشاء الأعمال للشركات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: 7 تريليونات جنيه الناتج المحلي المستهدف بموازنة 2020 / 2021

النواب يزف بشرى بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%

بعد تراجع سعر الفائدة والدولار | سيارات وسلع وأجهزة كهربائية تنخفض أسعارها

خبير حول توقع زيادة الناتج المحلي: يؤدي لتراجع الدولار وارتفاع قيمة الجنيه

خبراء عن تحقيق مصر أعلى نسبة نمو منذ 10 سنوات: يفوق المعدلات المحققة بالأسواق الناشئة والدول النامية.. ويرفع من قيمة الجنيه بشكل مباشر.. والإيكونوميست تتوقع زيادة لتصبح 5.8%

المالية: تقرير مؤسسة فيتش يؤكد صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي

ترشيحاتنا

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

خطفت الأنظار بجمالها | أول ظهور لـ ابنة عم نرمين الفقي

أشهر 5 أشرار في التاريخ.. هتلر أطيبهم

ثعبان ضخم يلتهم ساق طفل ويجره بعيدا عن المنزل

لوك صادم لـ مايا دياب بعد إفساد عمليات التجميل لوجهها

شطة عن تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي: ميقدرش يعمل حاجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى حفل ديرجيست

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون يمارسان التزحلق على الثلج ..صور