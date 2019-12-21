هيرميس تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بواقع 3.2% في 2020

توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي نموا 3.2% في 2020 من 2.7% في 2019.





وتوقعت "هيرميس" في تقريرها السنوى "هيرميس" الذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لأحد عشر سوقا حول العالم، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بواقع 2.9% في 2020 صعودا من 2.4% في 2019.





وتوقعت أن يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرة خلال عام 2020 بدعم من استضافة معرض "إكسبو 2020"، وهو حدث يتوقع المسؤولون جذب 25 مليون زائر، فيما رجحت ألا يوفر هذا المعرض أكثر من دفعة لمرة واحدة لا قتصاد يواجه عددا من التحديات الدورية والهيكلية.





ورأت "هيرميس" أن قوة الدولار وتراجع أسعار النفط يؤثران على أعداد السياحة الوافدة وضعف قوتها الشرائية وزيادة المعروض من غرف الفنادق من الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، والتي تعاني بدورها من آثار انخفاض أسعار النفط، وهو ما يؤدي إلى تقليل ربحية القطاع وتقييد فرص العمل.



