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أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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أحمد أبوشوشة
تعلن السكة الحديد عن موقف التحديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التحديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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