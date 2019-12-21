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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يهدي نسخة من إعلان الأخوّة الإنسانية لـ جوتيريش

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أهدى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نسخة من إعلان "الأخوّة الإنسانية" الذي وقّعه مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في الإمارات في فبراير الماضي والذي يدعو إلى حرية المعتقد وحماية أماكن العبادة والدفاع عن حق "الأقليات" التي تعاني من التمييز بالمواطنة.

ووفقا لقناة "فرانس 24"، فقد دعا البابا فرانسيس وأنطونيو جوتيريش، خلال لقائهما بالفاتيكان إلى التسامح الديني وحماية البيئة.

وقال فرانسيس، "إنه لا يجب أن نحيد بنظرنا إلى الاتجاه الآخر عندما يتعرض مؤمنون من مختلف الديانات للاضطهاد في أنحاء مختلفة من العالم، لا يمكننا ذلك.

ومن جانبه، قال جوتيريش "بكثير من الأسى نرى مسلمون يقتلون في المساجد وأماكنهم الدينية تتعرض للتخريب، ومسيحيون يُقتلون وهم يصلّون وكنائسهم تُحرق"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت خطة عمل لحماية المواقع الدينية واستراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل إلى روما بعد خمسة أيام من قمة الأمم المتحدة "كوب25" للمناخ التي عقدت في مدريد.
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