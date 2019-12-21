محافظ أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية ويشيد بيقظة رجال الشرطة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قسم شرطة أسيوط الجديدة للاطمئنان على تقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، مشيدًا بوحدات حقوق الإنسان التي أنشأتها وزارة الداخلية بجميع مراكز وأقسام الشرطة لخدمة المواطنين ومدى انضباط العاملين بالقسم من ضباط وأفراد وحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة أسيوط الجديدة لتفقد المرافق والخدمات وتفقد عددًا من الخدمات الأمنية بالمدينة وعلى المنشأت للشد من أزر الضباط والجنود وحثهم على اليقظة الدائمة لحفظ الأمن وخدمة المواطنين .





والتقى المحافظ نائب مأمور القسم ورئيس وحدة المباحث المقدم أحمد أبوستيت وعددا من الضباط والأفراد المتواجدين داخل قسم الشرطة وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وانهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه كما التقى بعض المواطنين داخل وخارج قسم الشرطة لافتًا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لشكواهم وتسهيل الإجراءات.



