ذاكرة الكاريكاتير تحتفي بمئوية ثورة 1919 بالهناجر

يقيم مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بمشاركة الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، معرضًا بعنوان ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري شخصيات وأحداث، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.





وأشار عبدالله الصاوي "قوميسير المعرض ومؤسسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير" إلى أن الكاريكاتيرُ كان من أهمِّ الأدواتِ الصحفيةِ التي تجلتْ فيها ثورةُ 1919 بكلِّ أحداثِها الكبرى، وكذا بكل ما نتجَ عنها من صراعاتٍ سياسيةٍ بينَ الوفدِ وزعيمه - سعد زغلول- وبينَ بقيةِ التياراتِ السياسيةِ كالأحرارِ الدستوريينَ والقصرِ. ومن هنا أيضًا كانَ من المنطقيِّ أن تتوقفَ أيةُ محاولةٍ لبناءِ ذاكرةٍ كاريكاتيريةٍ لمصرَ عند ثورة 1919؛ إذ إنها تمثلُ المرحلةَ الثانيةَ من تطورِ الكاريكاتيرِ بعدَ مرحلةِ التأسيسِ المُمثلة في يعقوب صنوع؛ ذلك أن الكاريكاتيرَ مثلَ إحدي الأدوات المُهمة في التأريخِ للثورةِ.





وتابع الصاوي، يضم المعرض مئة رسم كاريكاتيري بريشة: أحمد حافظ عوض، إيهاب خلوصي، مصطفى بك مختار، جوان سِنتيس، علي رفقي، نشرت في وقتها بمجلات خيال الظل الإصدار الأول 1907، اللطائف المصورة 1919 - 1924، الكشكول المصور1921 - 1924، خيال الظل الإصدار الثاني 1924. وترصد الرسوم أهم الأحداث السياسية التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة 1919 وصولًا إلى استقالة حكومة سعد زغلول عام 1924. كما يضم المعرض مجموعة مميزة من البورتريهات الكاريكاتيرية لرموز ثورة 1919بريشة مجموعة من الرسامين المعاصرين: أحمد سمير فريد، أحمد الندراوي، أحمد نصر الله، أدهم لطفي، أسامة بو صبا، ثروت مرتضى، ريتا كيفوركيان، حاتم مصطفى، خالد المرصفي، شكري إمام، صلاح حجازي، عماد عبدالمقصود، عمرو عبدالعاطي، عمر صديق، غادة مصطفى، مروة إبراهيم، نشوى سعيد، نجلاء سليمان، هيام عزت، هاني عبدالجواد، ياسر فريد.





كما يقام على هامش المعرض ندوة عن الكاريكاتير المصري وثورة 1919 يحاضر فيها الأستاذ الدكتور: محمد عفيفي، الفنان: محمد عبلة، الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي.







