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أخبار العالم

دون 6 سنوات.. اتهامات بريطانية لـ تركيا باستغلال الأطفال في الزراعة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
استغلال الأطفال من أكثر القضايا التي تثار على مستوى العالم، وتندد بها جمعيات حقوق الإنسان رغم القواعد والشروط التي تفرضها الحكومات لعدم استغلال الأطفال في الوظائف، لكن شركة "فيريرو روشيه" لم تنصت لتلك القواعد.

ويقوم الأطفال دون الــ 6 من العمر بجمع البندق من الحقول، تمهيدًا لإدخالها في صناعة الشيكولاتة التي تشتهر بها الشركة بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد تقوم شركة "فريرو روشيه" التي تنتج أيضًا النوتيلا، بشراء نحو 30 % من البندق التي تقوم باستهلاكه في صناعة الشيكولاتة من تركيا، والتي يعرف عنها انتشار عمالة الأطفال.

وجدت سجلات الحكومة التركية من عام 2012 أن حوالي 900000 طفل يعملون في قطاعات بما في ذلك الزراعة، ويقدر أن 11300 من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 6 و 14.

وقال جوليو كاريني من مجموعة WeMove Europe وهي إحدى الحملات المناهضة لعمل الأطفال في بريطانيا إنه يطلب من فيريرو "توفير سعر عادل لشراء البندق من تركيا لضمان حصول العمال على دخل بأجور معيشية والقضاء على عمل الأطفال.

كما علقت "فريرو" إنها ستتصل بالمورد على الفور وتحقق من الشروط، وفقًا لقواعد أخلاقيات العمل "الصارمة".

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