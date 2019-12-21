ترامب يقر الميزانية الدفاعية لعام 2020 ويمنع إف 35 عن تركيا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الميزانية الدفاعية للعام 2020 أو كما تسمى "قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)"؛ لتدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل رسمي.



جاء ذلك خلال احتفال نظم في قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلاند، القريبة من واشنطن، قبيل توجه ترامب إلى ولاية فلوريدا؛ لقضاء إجازة عيد الميلاد.



وقال الرئيس الأمريكي إنه خلال حكمه شهدت ميزانيات وزارة الدفاع زيادات سنوية؛ لتصل ميزانية العام المقبل لرقم قياسي، هو 738 مليار دولار.



وينص القانون على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية، للنفقات الأساسية، و71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليار دولار نفقات دفاعية أخرى.



وبموجب القانون، سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز "إف-35"، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020.



ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.



ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما، كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.



ونص قانون الميزانية على عدم تسليم تركيا طائرات "إف-35" بسبب استمرارها في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).