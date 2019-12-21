AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يقر الميزانية الدفاعية لعام 2020 ويمنع إف 35 عن تركيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:09 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الميزانية الدفاعية للعام 2020 أو كما تسمى "قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)"؛ لتدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال احتفال نظم في قاعدة "أندروز" الجوية بولاية ماريلاند، القريبة من واشنطن، قبيل توجه ترامب إلى ولاية فلوريدا؛ لقضاء إجازة عيد الميلاد.

وقال الرئيس الأمريكي إنه خلال حكمه شهدت ميزانيات وزارة الدفاع زيادات سنوية؛ لتصل ميزانية العام المقبل لرقم قياسي، هو 738 مليار دولار.

وينص القانون على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية، للنفقات الأساسية، و71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليار دولار نفقات دفاعية أخرى.

وبموجب القانون، سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز "إف-35"، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020.

ويعد هذا القانون تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

ويشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1% ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما، كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.

ونص قانون الميزانية على عدم تسليم تركيا طائرات "إف-35" بسبب استمرارها في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعرض على أردوغان صفقة بـ100 مليار دولار لهذا السبب

بزيادة 3%.. الكونجرس يقر ميزانية الدفاع للعام المقبل

تركيا تتوعد بالرد.. الشيوخ الأمريكي يتجه لمعاقبة أنقرة بسبب صواريخ روسية

تركيا تتحدث عن لغة التهديد.. موازنة البنتاجون تثير خلافا بين أنقرة وواشنطن

الكونجرس يوجه صفعة قاسية لـ تركيا

قوة فضائية.. الشيوخ الأمريكي يوافق على تأسيس فرع جديد للجيش لأول مرة منذ 60 عاماً

ترشيحاتنا

فكرة جهنمية.. أفريقي يهرب 1.2 كيلو كوكايين في أمعائه

تناول هذا المشروب لمدة 7 أيام.. والنتيجة ستدهشك

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. شاهد آخر ظهور لها

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

الظهور الأول لـ زيزو.. بيراميدز يواجه المصري في لقاء الجريحين بـ الدوري

حكم اقتطاع جزء من المسجد ليكون دارا للمناسبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شفاف.. نيرمين ماهر تتألق فى حفل دير جيست

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019