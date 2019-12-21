أرسنال في ضيافة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفًا على نظيره إيفرتون، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



موعد مباراة إيفرتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:



من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "جوديسون بارك"، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".



وستكون هذه المهمة، هي الأخيرة للسويدي فريدي ليونبرج، المدرب المؤقت لأرسنال، قبل أن يبدأ مايكل أرتيتا، المدير الفني، مهام عمله في المنصب الجديد، غدًا، الأحد.



وحل مايكل أرتيتا، مكان أوناي إيمري، الذي أقيل من تدريب الجانرز، بعد 18 شهرًا من توليه المهمة الفنية خلفًا للمدرب لأرسين فينجر، بسبب تراجع نتائج الفريق معه في الفترة الأخيرة.



وخاض أرسنال 17 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات فقط، وتعادل في 7، فيما تلقى 5 هزائم.



ويحتل أرسنال حاليًا، المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

