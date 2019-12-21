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رياضة

بايرن ميونخ يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الألماني على حساب فولفسبورج

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
فريق بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ
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محمد السعيد
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره فولفوسبورج، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة صحوته في الدوري الألماني، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة الزحف نحو الصدارة.

وحقق بايرن ميونخ الانتصار في آخر مباراتين بالبوندسليجا، على حساب فرايبورج بنتيجة 3- 1، وفيردر بريمن 6 - 1.

على الجانب الآخر يطمح فولفسبورج إلى تحقيق نتيجة إيجابية، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فولفسبورج في المركز التاسع بـ 24 نقطة.


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