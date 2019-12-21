أستاذ بمعهد الفلك: تعامد الشمس على الكرنك وقصر قارون يؤكد عبقرية القدماء المصريين

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي الأستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفسير الفلكي لظاهرة شروق أشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم ،"يوم الانقلاب الشتوي"، الذي يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل سنوي على مدار يومي 21 و 22 من ديسمبر من كل عام.





وقال عبد الهادي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المعبدين تم تصميمهما وبناؤهما على أساس فلكي ثابت، وهو شروق الشمس يوم الانقلاب الشتوي يوم 21 ديسمبر، وبالرغم من أن زمن الانقلاب الشتوي لا يتفق تمامًا مع موعد شروق الشمس في الموقعين المقام عليهما كلا المعبدين، حيث سيحدث هذا العام في تمام الساعة السادسة و١٩ دقيقة من صباح غد الأحد يوم (٢٢ ديسمبر) بتوقيت القاهرة، إلا أن هذه الظاهرة الفلكية تم ملاحظتها اليوم وسيمكن مشاهدتها غدا أيضا.