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برلمان

مقترح برلماني بتنظيم دورات للمعلمين حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
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ماجدة بدوى
تقدمت النائبة منى منير، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم، بشأن تنظيم دورات للمعلمين لكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة وذوى الهمم ودمجهم.

وقالت منير فى بيان صحفى لها إن الدستور المصري في المادة (81) من باب الحقوق والحريات ينص على أنه " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان، ولا شك أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون مهارات خاصة للتعامل معهم وإدماجهم في المجتمع واستبيان قدراتهم ومهاراتهم.

وأكدت أن فكرة دمج الطلاب ذوي الإعاقة، تتطلب في البداية تطوير مهارات المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، للتعامل معهم وتحسين قدراتهم ودعمهم في المنظومة التعليمية.

وبناء عليه اقترحت النائبة: "تنظيم دورات للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية للتعامل مع ذوي الإعاقة والاستعادة بأطباء الصحة النفسية في سبيل ذلك، وأن يتم اعداد برنامجي تدريب للمعلمين هدفه الوصول الى كيفية اكتشاف ذوى الاعاقة، وطريقة التعامل معه، وكيفية ايجاد حلقة الوصل بينه وبين الطالب العادى".

وطالبت بإلزام المدرسين بالحصول على هذا النوع من الدورات قبل بداية الفصل الدراسي الجديد، وتوفير مادة مناسبة لهم على الانترنت يمكن الاستعانة بها في اكتساب هذه الخبرة.
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