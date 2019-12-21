مصرع 5 وإصابة 36 آخرين في حادث سير بالجزائر



وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن الحادث وقع عند مخرج مدينة "تيزى وزو" فى اتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن الجرحى يتلقون العلاج حاليا، وهم مصابون بكسور وجروح فى الوجه، حيث تم إخراج جميع المصابين ونقلهم إلى بيت الشباب ببوخالفة .



وكانت الحافلة المنكوبة تقل عائلات عائدة من رحلة سياحية إلى منطقة آكفادو فى ولاية بجايا شمال شرقى البلاد، حيث وقع الحادث بمنطقة ذراع بن خدة عند منعرج واد فالى.



تسبب انقلاب حافلة ركاب شرقي العاصمة الجزائر، أمس الجمعة، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين.