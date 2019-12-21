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حوادث

خلال رقصهما بالعصى فى حفل عرس.. نجار يقتل طالب ثانوى بالخانكة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
سجن
سجن
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إبراهيم الهوارى
لقى طالب ثانوى مصرعه فى مشاجرة نشبت مع نجار ، خلال قيامهما بالرقص بالعصي على المقاعد بأحد حفلات العرس، حيث تعدى المتهم علي المتوفى بعصا خشبية ( شومه ) على رأسه فأرداه قتيلا فى الحال وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا بتبلغ مركز شرطة الخانكة إشارة من مستشفي عين شمس التخصصي بوصول " محمد ح ح " 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي ومقيم كفر حمزه – دائرة المركز مصاب ( نزيف داخلي بالمخ ) وتوفي فور وصوله المستشفى وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال كل من والد المتوفى حسين ح ي مزارع ، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبين " حسين ج ح " وشهرته " إبراهيم جمال " 29 سنة نجار حال قيامهما باللهو والرقص بالعصي علي المقاعد بأحد حفلات العرس بناحية محل اقامتهما تطورت المشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المتوفي بعصا خشبية ( شومه ) على رأسه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاده ضبط العصا المستخدمة في الواقعة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
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