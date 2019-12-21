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أخبار البلد

الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج يكرم المستشار العمالي بالإمارات بعد انتهاء فترة عمله

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كرم الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، والجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار العمالي ياسر عيد، بسفارة مصر بأبوظبي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة انتدابه من وزارة القوي العاملة رئيسا لمكتب التمثيل العمالي.

وقدم المهندس مجدي الألفي أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، نيابة عن الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد، والجالية المصرية بالإمارات، درع الاتحاد للمستشار العمالي ياسر عيد، بهذه المناسبة على جهوده الملموسة طوال فترة عمله بسفارة مصر بدولة الإمارات، فضلا عن تحسين أوضاع العمالة المصرية والتعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة، والمكتب العمالي لتحسين ظروف العمال، مما أصبح له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.

وأشاد الألفي بالروح الطيبة للمستشار العمالي على المستويين الشخصي والمهني، ما أسهم في تعزيز أوجه العلاقات المصرية الإماراتية داعين المولى عز وجل أن يوفقه في مهمته القادمة.
الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج يكرم المستشار العمالي بالإمارات بعد انتهاء فترة عمله
الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج يكرم المستشار العمالي بالإمارات بعد انتهاء فترة عمله
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