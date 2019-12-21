فتح باب التقدم للترشح لعضوية مجلس الأمناء بمدينة بني سويف الجديدة

أعلن المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة، بالدورة الجديدة 2020 /2021.





وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن أنه سيتم تلقي طلبات الترشح بمقر جهاز المدينة، بدءًا من يوم الأحد 22/12/2019 وحتى يوم الأحد الموافق 5/1/2020.





وقال رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف: "يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومي، وألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو...)".وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمتقدم ورؤيته لتطوير الأداء وتنمية المدينة في المجالات كافة، وصورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، و6 صور شخصية، مشيرًا إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقًا.