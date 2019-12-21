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أخبار العالم

الجامعة العربية ترحب بإعلان الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
السفير سعيد أبو على
السفير سعيد أبو على
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نادر سمير
رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، السبت، أن هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومساءلة سلطة الاحتلال عنها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية في العديد من القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن هذا القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة، مشيرا إلى أن ذلك ما يدعو الجميع، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، للعمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق المقاصد المرجوة لنظام العدالة وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه والوقت الصحيح، وتأخرها يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، مشيرا إلى ضرورة تحمل هيئات العدالة الدولية مسئولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.
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